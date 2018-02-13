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طنطا.. نشوب حريق هائل بمبني الضرائب

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 217
طنطا.. نشوب حريق هائل بمبني الضرائب

 


سيطرت قوات الحماية المدنية بطنطا، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2018م، على حريق هائل شب في مبنى ضرائب رابع بمنطقة تل الحدادين، التابعة لدائرة قسم أول طنطا دون خسائر في الأرواح.

وتلقت الجهات المعنية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد باشتعال النيران في مبنى ضرائب رابع بمنطقة تل الحدادين بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بندب خبراء الأدلة للتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه ومعرفه أسباب اشتعال النيران وتحديد حجم الخسائر.

 

 

 

 

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