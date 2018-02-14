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إخلاء سبيل كويتي اعتدى على شاب مصري بكفالة 2000 دينار

منذ 3 ساعة
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إخلاء سبيل كويتي اعتدى على شاب مصري بكفالة 2000 دينار

قررت محكمة الجنايات بالكويت إخلاء سبيل الشاب المعتدي على الوافد المصري "وحيد" في محل للدراجات النارية بمنطقة الشويخ الصناعية، بكفالة مالية ألفي دينار، وفقا لما أوردته الراي الكويتية.

وكانت الإدارة العامة للتحقيقات أحالت دعوى الضرب المتهم فيها المواطن إلى النيابة العامة، كونها تشكل جناية، ووجهت له تهم الاعتداء بالضرب والسب وإحداث آلام بدنية شديدة، فيما وجهت للمصري تهمتي الضرب والسب.

ويذكر أن وزارة الداخلية قد ألقت القبض على المواطن المتهم بالاعتداء على الشاب، بعد تداول فيديو له، وتقديم كفيل المعتدى عليه بلاغا عن تعرض موظف للضرب من قبل صاحب مركبة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط صاحب المركبة وهو مواطن، وسجلت قضية رقم 481 /2017 جنح الشويخ الصناعية، وإحالتها للتحقيق.

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