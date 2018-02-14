إصابة عدد من الطلاب باختناق أثناء تجربة عملية بمعمل مدرسة بالخارجة

تعرض 4 طلاب بالصف الثالث الإعدادي في إحدى مدارس مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للاختناق أثناء إجراء تجربة عملية في مادة العلوم، وتم نقلهم لمستشفى الخارجة العام لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وقد تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بتعرض 4 طلاب لحالة اختناق شديدة أثناء حضورهم تنفيذ إحدى التجارب الكيميائية داخل معمل للعلوم بمدرسة السلام الإعدادية، وهم "عبد الرحمن محمد وأسماء عاطف عبد الفتاح، ومي فتحي، وشيماء أحمد" وجميعهم بالصف الثالث الإعدادي بمدينة الخارجة، وتم نقل الطلاب إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.