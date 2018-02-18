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الإسكندرية.. قتلي وجرحي إثر انفجار منزل وانهيار جزء منه بكرموز

منذ 9 ساعة
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الإسكندرية.. قتلي وجرحي إثر انفجار منزل وانهيار جزء منه بكرموز


قالت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد 18 فبراير 2018م، أن 3 أشخاص توفوا فجر اليوم وأصيب آخرين، إثر انفجار هائل بمنزل عقب تسريب الغاز، بمنطقة كرموز، ما أسفر عن سقوط جزء منه.

وأكد شاهد عيان، أن الانفجار تبعه موجه انفجارية تسبب فى سقوط جزء من عقار، ووفاة محمد إبراهيم سليمان، عبدالله محمود محمد، ياسمين ابراهيم خميس، وإصابة 3 حالات وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتوجهت قيادات قسم شرطة كرموز ونائب مدير الأمن ومساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا وعدد من القيادات الأمنية، لموقع الحادث.

 

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