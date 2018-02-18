استمرار اعتصام عمال شركة سراميك "لابوتيه"

يواصل عاملو شركة سيراميكا لابوتيه التابعة لمجموعة الأمراء للسيراميك، بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، اعتصامهم لليوم السادس عشر على التوالي ، احتجاجًا على عدم استجابة الإدارة لمطالبهم بصرف العلاوة الدورية، والحصول على رعاية طبية لازمة نظرًا للمخاطر التي يواجهونها في العمل.

وخلال تصريحات صحفية ، قال أحد العاملين، إن المدير الإداري للشركة صبحي نصر يتجاهل مطالبهم، مؤكدًا أنه قطع الغاز والمياه والكهرباء عنهم خلال الأيام الماضية، في محاولة منه لإنهاء الاعتصام.

وأضاف، أنهم كانوا يحصلون على العلاوة في شهر يناير من كل عام، ولكنهم لم يحصلوا عليها هذا العام، مما اضطرهم للدخول في اعتصام مفتوح حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.