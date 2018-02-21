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العثور على "عقرب" داخل طبق فول بمدينة طالبات جامعة أسيوط

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 259
العثور على "عقرب" داخل طبق فول بمدينة طالبات جامعة أسيوط

عثرت طالبات المدينة الجامعية بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018م، على عقرب داخل طبق فول يقدم لهم من المدينة.

ومن جانبه قال رفيق محمد رفيق، رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، أنه تسلم شكاوى من طالبات المدينة الجامعية للبنات بجامعة أسيوط، تفيد العثور على "عقرب " فى طبق الفول المصروف من منفذ التغذية الخاص بالمدينة الجامعية.

وقال رئيس اتحاد الطلاب، أنه توجه إلى المدينة للوقوف علي حقيقة الأمر، حيث تحدث مع عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية التابعة لجامعة أسيوط، والذى أكد على فتح تحقيق فى الواقعة، مع مشرفات التغذية، وأخذ إفادة الطالبة صاحبة الواقعة.
 
وأشار رفيق، إلي أن الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط،  أكد خلال تواصله مع اتحاد الطلاب علي فتح التحقيق في الواقعة كما تم تحريز طبق الفول وعينة من وعاء الفول بالمطعم وسيتم تحليل العينات واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المسئولين عن التقصير فى حالة ثبوت الواقعة.
 
كان عدد من طلاب وطالبات جامعة أسيوط، قد تداولوا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صورا تفيد العثور على "عقرب" فى طبق فول معدة لوجبة العشاء داخل مدينة الطالبات الجامعية بجامعة أسيوط.
 
وقالت إحدى الطالبات بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط، إنه بعد استلام وجبة العشاء وأثناء التجهيز لتناول وجبة "الفول المدمس" عثرت إحدى الطالبات بمبني "3" على عقرب في طبق الفول،.

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