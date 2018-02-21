المدينة الجامعية بأسيوط تقرر وقف صرف وجبة الفول للطالبات بعد واقعة "العقرب"

قررت المدينة الجامعية للطالبات، بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018م، وقف صرف وجبات الفول للطالبات واستبدالها بالجبنة عقب اكتشاف وجود "عقرب سام" فى إحدي الوجبات.

ومن جانبه قال عرفة أبو العلا -مدير عام المدن الجامعية التابعة لجامعة أسيوط- إنه تم إيقاف صرف وجبة "الفول"، اليوم الأربعاء، واستبدالها بأحد الوجبات الأخرى، وذلك بعد انتهاء التحقيقات القانونية فى واقعة العثور على "عقرب" فى طبق فول بوجبة العشاء بمدينة الطالبات الجامعية.



وأوضح مدير عام المدن الجامعية بجامعة أسيوط، أنه تستطيع طالبات المدينة الجامعية بأسيوط الحصول على أى وجبة من "البيض - حلاوة طحينية - جبنة بيضاء - جبنة مطبوخة - مربى"؛ مؤكدا أنه لم يتم رصد أى حالات إصابة بين طالبات المدينة الجامعية، خاصة مبنى "3" الذى شهد واقعة العثور على "عقرب" فى طبق فول.



وأشار أبوالعلا، إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، تم فتح تحقيق فى واقعة عثور طالبة بالمدينة على عقرب فى طبق فول، كما تم تحريز طبق الفول وأخذ عينة من وعاء الفول بالمطعم، وسيتم تحليل العينات واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المسئولين عن التقصير فى حالة ثبوت الواقعة.



كان عدد من طلاب وطالبات جامعة أسيوط، قد تداولوا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا تفيد العثور على "عقرب" فى طبق فول معد لوجبة العشاء داخل مدينة الطالبات الجامعية بجامعة أسيوط.



وقالت إحدى الطالبات بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط إنه بعد استلام وجبة العشاء وأثناء التجهيز لتناول وجبة "الفول المدمس" عثرت إحدى الطالبات بمبنى "3" على عقرب فى طبق الفول.