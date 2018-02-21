Responsive image

22
فبراير

الخميس

26º

22
فبراير

الخميس

 خبر عاجل
  • السفير إبراهيم يسري: اتفاقية الغاز مع إسرائيل باطلة بأمر المحكمة
     منذ 7 ساعة
  • البرلمان البحريني يستنكر الهجمات الصهيونية على قطاع غزة
     منذ 7 ساعة
  • الكهرباء تعلن زيادة جديدة فى الأسعار يوليو المقبل
     منذ 7 ساعة
  • مطالبات بوقف (7) مصانع تورد وجبات مدرسية لوزارة التربية والتعليم
     منذ 7 ساعة
  • موسكو تعلن وفاة عدد من مواطنيها غير العسكريين بسوريا
     منذ 7 ساعة
  • سوريا وليبيا يعلنان فتح خط تجاري بينهما
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:02 صباحاً


الشروق

6:25 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:21 مساءاً


المغرب

5:52 مساءاً


العشاء

7:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

انتحار ربة منزل بالدقهلية شنقا لمرورها بأزمة نفسية

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 170
انتحار ربة منزل بالدقهلية شنقا لمرورها بأزمة نفسية

انتحرت ربة منزل من "عزبة الربعمائة" التابعة لقرية المحمودية بمركز دكرنس بالدقهلية، اليوم، الأربعاء، شنقا، بعد أن ربطت حبل غسيل في سقف غرفتها وتعلقها به، جراء مرورها بأزمة نفسية.

وقد تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيري، مدير مباحث المديرية بورود بلاغا من أهالي قرية الربعمائة التابعة لمركز دكرنس، لمأمور المركز بالعثور على جثة "نبيلة.ال.م"، 20 سنة، معلقة من رقبتها بحبل الغسيل في سقف شقتها بالعزبة.

وبعد ورود الحادث انتقل الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث دكرنس، وضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن السيدة معلقة في سقف الغرفة، وتم إنزالها، وتبين أنها تمر بظروف نفسية سيئة؛ نظرا لسفر زوجها إلى السعودية وإقامته الدائمة هناك وتركها وطفليها في الشقة، وهو ما جعلها تمر بظروف نفسية سيئة.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers