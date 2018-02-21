انتحار ربة منزل بالدقهلية شنقا لمرورها بأزمة نفسية

انتحرت ربة منزل من "عزبة الربعمائة" التابعة لقرية المحمودية بمركز دكرنس بالدقهلية، اليوم، الأربعاء، شنقا، بعد أن ربطت حبل غسيل في سقف غرفتها وتعلقها به، جراء مرورها بأزمة نفسية.

وقد تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيري، مدير مباحث المديرية بورود بلاغا من أهالي قرية الربعمائة التابعة لمركز دكرنس، لمأمور المركز بالعثور على جثة "نبيلة.ال.م"، 20 سنة، معلقة من رقبتها بحبل الغسيل في سقف شقتها بالعزبة.

وبعد ورود الحادث انتقل الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث دكرنس، وضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن السيدة معلقة في سقف الغرفة، وتم إنزالها، وتبين أنها تمر بظروف نفسية سيئة؛ نظرا لسفر زوجها إلى السعودية وإقامته الدائمة هناك وتركها وطفليها في الشقة، وهو ما جعلها تمر بظروف نفسية سيئة.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة.