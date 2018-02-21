حاميها حراميها.. ضابط شرطة يبيع (14) دراجة نارية متحفظ عليها لمسجل خطر

على طريقة المثل الشعبي "حاميها حراميها"، كشفت التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018م، عن تورط ضابط شرطة فى اختلاس وبيع 14 دراجة بخارية من عهدته ضمن أحراز مركز شرطة قوص، وبيعها لمسجل خطر.

تلقت الجهات المعنية إخطاراً يفيد بكشف الأجهزة البحثية، عن تورط "أحمد . م . د" ضابط شرطة برتبة نقيب بقسم شرطة قوص، باختلاس 14 دراجة بخارية من عهدتة القسم، وبيعها لمسجل خطر يدعى "الكحيل . ع . ا" مقابل الحصول على مبلغ مالى نظير بيعها.

وتم ضبط المسجل خطر واعترف بالواقعة، وتم إحالة المتهمين للنيابة.