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"المصريون": "جامعة أسيوط" ترد على "عقرب الفول" .. "كان مقلب"

منذ حوالى ساعة
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"المصريون": "جامعة أسيوط" ترد على "عقرب الفول" .. "كان مقلب"

علق عرفة أبو العلا، مدير عام المدن الجامعية بجامعة أسيوط، على وجود عقرب بوجبة الفول المقدمة للطلبة، قائلا: "ليس لدينا علاقة بالعثور على عقرب في طبق فول بالمدينة الجامعية".

وأضاف: "أن الفول المقدم للطالبات بالمدن الجامعية سادة دون إضافة أي خلطات عليه على عكس ما ظهر بالصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صحن فول بالخلطة يتوسطه عقرب".

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف" اليوم الخميس: "من الممكن أن تكون بعض الطالبات بتهرج مع صديقتها وقامت بعمل مقلب بوضع العقرب لسد نفسهن عن الطعام"، لافتا إلى أن جميع الطلبة تناولوا وجبة الفول ولم يتعرض أحد للتسمم من الوجبة.

وأوضح أنه تم إبلاغ رئيس الجامعة بواقعة العثور على عقرب في طبق الفول، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية، لافتًا إلى أن هناك تحاليل تتم حول الوجبات حاليًا، وجارٍ التحقيق في الواقعة مع جميع المشرفين، وتحليل العقرب

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