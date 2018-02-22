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الإسكندرية.. إصابة (8) أطفال إثر سقوط مبني جمعية زراعية

منذ 8 ساعة
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الإسكندرية.. إصابة (8) أطفال إثر سقوط مبني جمعية زراعية

أصيب 8 أطفال اليوم الخميس 22 فبراير 2018م، إثر سقوط أعمدة خرسانية من مبنى الجمعية الزراعية بمنطقة النهضة بالعامرية، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارا من مأمور قسم أول العامرية بالواقعة، وانتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط قسم أول العامرية وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن المبنى قديم ومتهالك، وغير مستخدم، وملك للجمعية الزراعية لقرية النهضة على مساحة 250 م، واعتاد الأطفال اللهو داخل المبنى، وإبان لهو ولعب الأطفال سقط أسقف وأعمدة المبنى، ما أدى إلى إصابة الأطفال الثمانية، ولم تحدث أى حالات وفيات.

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