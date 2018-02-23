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مصرع مواطنين إثر حادث تصادم قطار بدراجة نارية في قنا

منذ 7 ساعة
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مصرع مواطنين إثر حادث تصادم قطار بدراجة نارية في قنا


لقى مواطنين مصرعهما ، مساء اليوم الجمعة 23 فبراير، إثر حادث تصادم قطار بدراجة نارية في مركز دشنا بمحافظة قنا . 

وقد تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا بوقوع حادث تصادم قطار رقم (87) القادم من أسوان متجها للقاهرة بدراجة نارية بدون لوحات معدنية أثناء عبورها بطريقة غير شرعية، مما أسفر عن مصرع شخصين كانا على الدراجة النارية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين لمستشفى دشنا المركزي، وحرر المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.


وعلى الفور دفعت هيئة السكك الحديدية بجرار إمداد للقطار حتى يتمكن من استئناف رحلاته متجاوزا نصف ساعة.

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