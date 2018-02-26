الحكومة السودانية تُقدم شكوي ضد مصر بمجلس الأمن

قدمت السلطات السودانية، اليوم الإثنين 26 فبراير 2018م، شكوي جدد فيها احتجاجه، ضد إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية في "مثلث حلايب" المتنازع عليه بين البلدين.

وأظهر الخطاب، الذي قدمه مندوب السودان لدى مجلس الأمن، عمر دهب، رفض السودان لتصرفات الحكومة المصرية والتي وصفها بالاستفزازية، بحسب "العربية.نت".

وعدد الخطاب حزمة من الخطوات التي اتخذتها القاهرة في المثلث، منها إطلاق حرس الحدود المصرية النار على مواطن سوداني، وزيارة وزير الأوقاف المصري لمسجد في "حلايب" دون إبلاغ السلطات السودانية.

كما شملت الخطوات، التي تضمنها الخطاب، اعتقال القاهرة لمواطنين سودانيين الصيف الماضي، وغيرها مما وصفها بمحاولات "تمصير المثلث".

وتأتي الخطوة السودانية بالتزامن مع ما أعلنه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن سفير بلاده لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم سيعود لممارسة مهام عمله في القاهرة خلال أيام، وذلك بعد شهر من استدعائه إلى السودان.

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت توترات بين البلدين بسبب قضايا عالقة مثل ملف حلايب وشلاتين، وأزمة سد النهضة ومناوشات إعلامية انتهت باستدعاء الخرطوم لسفيرها في القاهرة للتشاور.