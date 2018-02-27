المعارضة الموريتانية ترحب بإعلان رئيس البلاد عدم ترشحه لولاية جديدة

منذ يوم

رحب أعضاء المنتدي الوطني للديمقراطية، والوحدة المعارض بدولة موريتانيا، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018م، بإعلان رئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة خلال تصريحات لصحيفة فرنسية.

وقال المنتدى - فى بيان - إنه "يعتبر هذا الموقف خطوة إيجابية على طريق تكريس التناوب السلمى على السلطة".

وحذر المنتدى - وهو أكبر تجمع للمعارضة الموريتانية - من أن هذه الخطوة "تبقى ناقصة المفعول إذا لم تصاحبها الإجراءات الكفيلة بضمان عبور البلاد لهذا المنعطف الحاسم"، وفق تعبيره.

كانت أحزاب المنتدى قد قاطعت الانتخابات البرلمانية والبلدية التى نظمت فى موريتانيا عام 2013 مما جعلها تفقد مقاعدها البرلمانية ومكن الحزب الموريتانى الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية من هيمنة مطلقة على البرلمان والمجالس البلدية وعرض بعض الأحزاب إلى انشقاقات.

وتستعد موريتانيا هذا العام لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية ومجالس إقليمية.