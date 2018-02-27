الدفاع الروسية تعلن هدنة فى الغوطة الشرقية لمدة (9) ساعات يوميًا



نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجر، أنه سيتم تمرير قرار الهدنة بغوطة دمشق الشرقية، يوميًا اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018م، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وفى السياق ذاته نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن شويجو فى اجتماع لهيئة وزارة الدفاع الروسية قوله إنه : "بتوجيه من الرئيس الروسى، ولتفادى وقوع ضحايا فى صفوف المدنيين فى الغوطة الشرقية، تعلن هدنة إنسانية يوميا اعتبارا من صباح اليوم فى الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا".

وأشار الوزير إلى أن ممرا إنسانيا سيتم فتحه لإجلاء المدنيين، مضيفا أن إحداثياته سيتم إعدادها وإعلانها "فى أقرب وقت".

وسبق أن طبق العسكريون الروس والسوريون ممرات وهدنا إنسانية أثناء عملية تحرير مدينة حلب السورية من قبضة المسلحين.

ويتهم الغرب دمشق بأن قواتها تقصف غوطة دمشق الشرقية، بدعم من روسيا وإيران، بطريقة عشوائية، ما يؤدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين ، بينما ترفض دمشق وموسكو هذه الاتهامات، وتؤكدان أن الضربات تستهدف المجموعات المسلحة التى تقصف دمشق، بما فيها ممتلكات روسية فى المدينة، بصورة مستمرة.