قرارات إقالة تطال المؤسسة العسكرية والأمنية في السعودية



أصدر العاهل السعودي "سلمان بن عبدالعزيز" ، مساء أمس الإثنين 26 فبراير، سلسلة قرارات طالت المؤسسة العسكرية والأمنية وعددًا من الوزارات في المملكة العربية السعودية .

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قرارات العاهل السعودي ، والتي جاء في مقدمتها إقالة رئيس هيئة الأركان الفريق الأول عبد الرحمن بن صالح البنيان، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

وقرر الملك ، ترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة، إضافة لترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية.

وإعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه وتعينه قائدا لـ"القوات المشتركة"برتبة فريق ركن.

كما تمت إحالة قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن محمد بن عوض سحيم إلى التقاعد، وتعيين اللواء الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز مكانه بعد ترقيته إلى رتبة فريق ركن.

وطالت القرارات الجديدة وزارة الداخلية، حيث تقرر إعفاء أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وإعفاء حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، إضافة لتعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

وقرر العاهل السعودي كذلك، تعيين صالح بن محمد الشارخ مستشارا برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين شلعان بن راجح بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، إضافة لتعيين تماضر بنت يوسف الرماح نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.