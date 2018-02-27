انفجار خط ضخ الوقود لطرابلس بليبيا



قالت وسائل إعلامية ليبية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018م، أن خط الوقود الواصل من مستودع الزاوية النفطي إلي طرابلس العاصمة، انفجر جراء أعمال حرث قام بها أحد المزارعين في مزرعته بمنطقة جود دائم شرق مدينة الزاوية.

جاء ذلك بحسب بيان لشركة البريقة لتسويق النفط (حكومية مسؤولة عن نقل الوقود)، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن العطب الذي وقع بالخط الـ 16 الواصل بين مستودعي الزاوية وطرابلس النفطيين، تسبب" في اشتعال النار بالخط، وغلقه من قبل المشغلين لتفريغه وإحاطة موقع الحريق بجدار ترابي منعًا لانتشاره وذلك كإجراء وقائي".

وبحسب البيان "تم السيطرة على الحريق بجهود رجال الإطفاء والسلامة التابعين لشركة البريقة وهيئة الأمن والسلامة بالزاوية وبالتعاون مع شركة أكاكوس للعمليات وشركة الزاوية لتكرير النفط وبتكاتف جهود بعض الأهالي".

ولفت بيان الشركة بأن "الوضع بالكامل تحت السيطرة وتم إخماد الحريق".وأضاف "كما نطمئن المواطنين بأن الناقلة ريزبون (يتم من خلالها تزويد شركات التوزيع بالوقود) مازالت مستمرة في التفريغ من ميناء طرابلس البحري والسعات التخزينية بمستودع طرابلس جيدة ولا داعي للقلق".

وتعتبر مصفاة الزاوية الليبية أكبر مصفاة في البلاد وتقع غربي العاصمة وتبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميًا، وتحصل على النفط الخام من حقل الشرارة النفطي الواقع بحوض مرزق جنوبي ليبيا.