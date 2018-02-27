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الجيش التركي: مقتل 2083 مسلح في عفرين منذ إنطلاق "غصن الزيتون"

منذ يوم
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الجيش التركي: مقتل 2083 مسلح في عفرين منذ إنطلاق "غصن الزيتون"


أعلن الجيش التركي ، اليوم الثلاثاء 27 فبراير، ارتفاع حصيلة القتلى من جانب التنظيمات الكردية المسلحة منذ انطلاق العملية العسكرية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال سوريا ، إلى 2083 مسلحًا.

ونقلت وكالة روسيا اليوم ، عن بيان رئاسة الأركان التركية ، إن العمليات البرية والجوية مستمرة فى استهداف "وحدات حماية الشعب الكردي" وحزب "الاتحاد الديمقراطى" ومسلحى تنظيم "داعش" بعفرين.

والجدير بالذكر أن تركيا ، أعلنت في 20 يناير الماضي، ببدء العملية العسكرية "غصن الزيتون" بمشاركة الجيش السوري الحر ، ضد مسلحي"وحدات حماية الشعب" الكردية وتنظيمات مسلحة آخرى تدعمها أمريكا ، في منطقة عفرين شمال سوريا . 

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