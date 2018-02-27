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المعارضة السورية : نلتزم بإخراج مقاتلي "تحرير الشام" من الغوطة الشرقية وعائلاتهم

منذ يوم
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المعارضة السورية : نلتزم بإخراج مقاتلي "تحرير الشام" من الغوطة الشرقية وعائلاتهم

أعلنت المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية ، التزامها بإخراج مقاتلي "جبهة تحرير الشام" التي تترأسها "جبهة النصرة" ،  وعائلاتهم من المنطقة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي. 

وقد أعلنت كلًا من تنظيمات  "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"حركة أحرار الشام" ، في بيان مشترك ،  "التزامنا التام بإخراج مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والقاعدة، وكل من ينتمي لهم وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوما من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي".

والجدير بالذكر أن  روسيا دعت  هدنة يومية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا ، وإتاحة "ممر إنسانى" للسماح للمدنيين بمغادرة الغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق.

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