البرلمان العراقي يعلن التوصل لصيغة توافقية حول موازنة العام المالي الجديد

نقلت فضائية "السومرية نيوز" إعلان سليم الجبوري -رئيس البرلمان العراقي- اليوم الثلاثاء قوله، أنه تم التوصل لصيغة توافقية لجميع الأطراف فى البلاد بشأن موازنة العام المالي الجديد (2018).

وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية، حيث جرى خلال الاجتماع وضع اللمسات الاخيرة على قانون الموازنة العامة لسنة 2018"، موضحا أن الجبوري "ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل كافة المعوقات، وحسم النقاط الخلافية التي تعيق اقرار قانون الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية".

واكد الجبوري، حسب البيان، أن "المناقشات المستمرة أفضت الى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف"، مشيرا الى أن "إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل اطمئنان لكافة الاطراف الى ان المرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء والاعمار وعودة الامن والاستقرار في البلاد".

وكان مصدر نيابي أفاد، في وقت سباق من اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً لوضيع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة من أجل طرحه للتصويت عليه في البرلمان.