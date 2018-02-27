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"البشير" يُقيل رئيس أركان الجيش السوداني

منذ 21 ساعة
عدد القراءات: 452
"البشير" يُقيل رئيس أركان الجيش السوداني

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018م، قرارًا بإقالة رئيس أركان جيش البلاد، الفريق أول عماد عدوي من منصبة، وعين مكانه الفريق أول كمال عبدالمعروف.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا": "تغيرات واسعة في قيادة القوات المسلحة والفريق أول كمال عبد المعروف رئيسا لهيئة الأركان" من دون اعطاء تفاصيل إضافية.

وكان عبد المعروف يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة منذ عام 2015.

واستبدل الرئيس السوداني عمر البشير مطلع الشهر الحالي مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا وعين في منصبه صلاح عبد الله.

ويتحدر كمال عبد المعروف من ولاية نهر النيل شمال السودان والتحق بالقوات المسلحة في العام 1978 الدفعة "29" وهو حاصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية السودانية.

ونال شهادة في العلوم العسكرية والإدارية من جامعة مؤتة الأردنية، وتابع دورات كبار القادة الاستراتيجية ودورة السياسات الأمنية والاستراتيجية في مركز جنيف للسلام. وعمل ملحقا عسكريا مقيما في الصين وملحقا عسكريا غير مقيم في كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وفيتنام. وشغل منصب مدير إدارة العلاقات الدولية في وزارة الدفاع وقائد الكلية الحربية السودانية.

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