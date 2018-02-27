بريطانيا تهدد سوريا بضربات عسكرية



هدد الجيش البريطاني، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018م، بتوجيه ضربات عسكرية للنظام السوري، وذلك على الرغم من مشاركتها الواسعة فى التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا فى سوريا والعراق بزعم محاربة داعش، وهي العمليات التي خلفت مئات الضحايا من المدنيين، دون أن تعترف أو تقدم اعتذار حول ذلك الأمر.

وقال بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده ستبحث المشاركة في الضربات العسكرية الأميركية ضد النظام السوري إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وتزعم أمريكا وبريطانيا ودول أوروبية آخري استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية فى سوريا ضد المدنيين، على الرغم من وجود تقارير إعلامية غربية، فضحت تورط أمريكا فى تهريب أسلحة كيميائية من ليبيا إلي جماعات مسلحة بسوريا والعراق على رأسها تنظيم داعش.

وأشار جونسون إلى أنه يأمل ألا تقف بريطانيا ودول غربية أخرى دون حراك في حال شن هجوم كيماوي، مبديا دعمه "ضربات محدودة" إذا ظهر دليل "لا جدال فيه" على ضلوع النظام فيه. وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: "إذا علمنا بأن هذا حدث واستطعنا إثباته، وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه، فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية".

وبريطانيا جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يوجه ضربات جوية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، إلا أن الحكومة خسرت في تصويت برلماني على استخدام القوة ضد النظام السوري في عام 2013.

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