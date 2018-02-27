مصرع (10) عراقيين أثناء عبورهم الحدود مع تركيا



قالت فضائية السومرية نيوز، أن 10 عراقيين سقطوا بين قتلي وجرحي على الحدود مع تركيا، بسبب تعرضهم لموجة برد شديدة عندما حاولوا التوجه إلى داخل الأراضي التركية بطرق غير رسمية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني في إقليم كردستان العراق - لم تسمه - القول إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب أربعة آخرون جراء تعرضهم لموجة برد شديدة قرب نهر ماوان الذي يفصل الحدود العراقية التركية في منطقة ميركسور شمال أربيل"، لافتا إلى أن هؤلاء حاولوا التوجه إلى داخل الأراضي التركية بطرق غير رسمية.

وأضاف المصدر أن الجهات المعنية تحاول استلام جثث القتلى والأشخاص المصابين من السلطات التركية"، لافتا إلى أنه لم يتم التعرف بعد على هوية المتوفين والمصابين.