استمرار الهدنة الإنسانية بالغوطة الشرقية لليوم الثاني على التوالي

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018م، أن الهدنة الإنسانية اليومية التي أعلنتها عنها وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء، مستمرة لليوم الثاني على التوالي فى الغوطة الشرقية فى ريف دمشق السوري.

وقالت مصادر سورية ميدانية، طبقا لقناة "روسيا اليوم" إن هدنة إنسانية جديدة يومية أعلنتها موسكو مدتها خمس ساعات ابتداء من الساعة التاسعة بتوقيت دمشق بهدف فتح ممر آمن لخروج الجرحى والمدنيين تتواصل لليوم الثانى على التوالي.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المركز الروسى للمصالحة فشل الهدنة بسبب استهداف المسلحين بالقذائف للممر الإنسانى الذى تم تخصيصه لخروج المدنيين من المنطقة وذلك رغم سريان الهدنة الإنسانية فى يومها الأول أمس بالغوطة الشرقية.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد اعتبر أن هدنة الغوطة الشرقية ستظهر مدى التزام المسلحين بالقرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولى بشأن الهدنة.