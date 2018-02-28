Responsive image

13º

28
فبراير

الأربعاء

26º

28
فبراير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • ارتفاع حصيلة ضحايا قطاري البحيرة إلى 19 قتيلا
     منذ 36 دقيقة
  • "ديلى فيرى برس": مصر تفقد 25% من حصتها في النيل بسبب سد النهضة
     منذ حوالى ساعة
  • ولد الشيخ: أكثر من مليوني يمني في حاجة إلى مساعدة عاجلة
     منذ حوالى ساعة
  • النائب العام يصدر قرارا رسميا بمراقبة الصحف والفضائيات ومواقع التواصل
     منذ حوالى ساعة
  • الداخلية تُغلق حسابات على مواقع التواصل بزعم تحريضها على الدولة
     منذ 2 ساعة
  • التشريعي الفلسطيني يطالب "الحمد الله" بالاستقالة لتورطه في جرائم مالية وسياسية
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:57 صباحاً


الشروق

6:18 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:24 مساءاً


المغرب

5:56 مساءاً


العشاء

7:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

استمرار الهدنة الإنسانية بالغوطة الشرقية لليوم الثاني على التوالي

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 131
استمرار الهدنة الإنسانية بالغوطة الشرقية لليوم الثاني على التوالي

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018م، أن الهدنة الإنسانية اليومية التي أعلنتها عنها وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء، مستمرة لليوم الثاني على التوالي فى الغوطة الشرقية فى ريف دمشق السوري.

وقالت مصادر سورية ميدانية، طبقا لقناة "روسيا اليوم" إن هدنة إنسانية جديدة يومية أعلنتها موسكو مدتها خمس ساعات ابتداء من الساعة التاسعة بتوقيت دمشق بهدف فتح ممر آمن لخروج الجرحى والمدنيين تتواصل لليوم الثانى على التوالي.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المركز الروسى للمصالحة فشل الهدنة بسبب استهداف المسلحين بالقذائف للممر الإنسانى الذى تم تخصيصه لخروج المدنيين من المنطقة وذلك رغم سريان الهدنة الإنسانية فى يومها الأول أمس بالغوطة الشرقية.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد اعتبر أن هدنة الغوطة الشرقية ستظهر مدى التزام المسلحين بالقرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولى بشأن الهدنة.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers