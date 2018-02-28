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وصول رئيس وزراء لبنان إلي السعودية

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 185
وصول رئيس وزراء لبنان إلي السعودية

 

أفادت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية، اليوم الأربعاء 27 فبراير 2018م، أن رئيس الوزراء سعد الحريري غادر العاصمة بيروت متوجهًا إلي الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، فى زيارة تأتى تلبية لدعوة نقلها مبعوث العاهل السعودي.

تأتي تلك الزيارة عقب أشهر قليلة من احتجاز السلطات السعودية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على أراضيها، واجباره على تقديم استقالته ومهاجمة حزب الله.

وكان المكتب الصحفى لرئيس الوزراء اللبنانى قال إن الحريرى تلقى دعوة من المبعوث السعودى نزار العلولا يوم الاثنين وإنه سيلبى الدعوة فى أقرب وقت ممكن.

وذكرت الوكالة اللبنانية مساء أمس الثلاثاء أن الحريرى سيلتقى خلال زيارته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

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