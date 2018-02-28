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سوريا.. مقتل وإصابة (18) شخص إثر سقوط قذائف بمناطق متفرقة بدمشق

منذ 7 ساعة
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سوريا.. مقتل وإصابة (18) شخص إثر سقوط قذائف بمناطق متفرقة بدمشق


قالت مصادر أمنية سورية، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018م، أنه مدنيًا قتل بينما أصيب 17 آخرون، إثر سقوط قذائف من قبل مسلحين متمركزين فى الغوطة الشرقية على أحياء سكنية فى العاصمة السورية وريفها من بينها ضاحية الأسد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق قوله: إن التنظيمات المسلحة المنتشرة فى بعض مناطق الغوطة استهدفت بقذيفتين منطقة الدويلعة ما أدى لمقتل مدنى وإصابة آخرين بجروح متفاوتة .

يأتى ذلك فيما ، كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان أن انفجارات قذائف سقطت على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية السورية من بينها مناطق فى جرمانا وضاحية الأسد وأماكن أخرى فى شرق العاصمة تسببت بأضرار مادية وإصابة عدة أشخاص بينهم أطفال بجراح.

 

 

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