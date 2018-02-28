الجيش السوري يعلن سيطرته على بلدة بالغوطة الشرقية



أعلنت وحدات تابعة للجيش السوري، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018م، سيطرتها على كامل منطقة حوش الضواهرة بالغوطة الشرقية قرب دمشق، إثر مواجهات مع مسلحى "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها.

وأكدت مصادر - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن السيطرة جاءت بعد تقدم القوات من مواقعها جنوب كتيبة الإشارة باتجاه مزارع الحوش، وتمكنها من كسر الخطوط الدفاعية للمسلحين وتدمير أنفاقهم ما سهل عملية السيطرة على البلدة، قبل بدء الهدنة يوم أمس الثلاثاء.

يذكر أن وحدات من الجيش السورى مستمرة فى خوض معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة مقتحمة مواقعهم فى بلدة الشيفونية جنوب دوما، عقب قيام الأخيرة بقصف مناطق بدمشق.