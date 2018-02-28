عودة (1000) نازح إلي ديارهم بالحويجة فى العراق

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018م، عودة اكثر من 1000 نازح إلي ديارهم بالحويجة والنواحي التابعة له بمحافظة كركوك.

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع فى وزارة الهجرة والمهجرين، على عباس جهاكير - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن أكثر من ألف نازح عادوا إلى ديارهم فى قضاء الحويجة والنواحى التابعة له، حيث قامت فرق الوزارة بنقل النازحين من مخيمات نزراوه بحافلات تم تخصيصها لنقلهم، فضلا عن التنسيق مع قيادة العمليات وجهاز مكافحة الإرهاب لتسهيل عملية دخولهم.

وأضاف المسؤول العراقى أن الوزارة مستمرة فى تأمين عودة النازحين من المخيمات، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد عودة أغلب الأسر النازحة إلى مناطق سكنها الأصلية المحررة.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق - فى 15 فبراير الحالى - عودة 320 أسرة نازحة لديارهم فى القائم وعزيز بلد بمحافظتى الأنبار و صلاح الدين، استجابة لرغبتهم.