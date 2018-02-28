السجن 6 سنوات لسعودي بتهمة سب الدولة على "تويتر"

أفادت جريدة "عكاظ" السعودية ، اليوم الإربعاء 28 يناير ، بإصدار محكمة محلية حكمها بالسجن 6 سنوات بحق سعودي لإدانته بالإساءة للدولة ومناصرة مدانين وموقوفين في قضايا إرهاب ، عبر نشر عدة تغريدات على حسابه الرسمي بـ"تويتر".

وقالت "عكاظ" إن المحكمة الجزائية المتخصصة أدانت المواطن بزعم "ثبوت إدانته بسعيه لتأليب الرأي العام ضد الدولة، عبر نشره على حسابه بموقع تويتر تغريدات تتضمن سب الدولة، والطعن في بعض قراراتها السيادية، ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية، ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني".

ولم تكشف "عكاظ" عن اسم المواطن السعودي التي تم إدانته ، حيث تمت إدانته أيضًا بـ"نشر رسائل تتضمن القدح في النظام الشوري في المملكة، والإرجاف والتخذيل بشأن حرب المملكة ضد جماعة الحوثي ، وإعادته لعدد من تغريدات حسابات مناوئة للدولة".

وقضت المحكمة بسجنه 6 سنوات، ومنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الشبكة المعلوماتية مدة ست سنوات بعد خروجه من السجن، وقضت أيضًا بـ"إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله بعد اكتساب الحكم القطعية (يصبح نهائي) وخروجه من السجن".