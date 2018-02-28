العراق يعتزم شراء منظومة "إس 400" الروسية



أعلنت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الأربعاء 28 فبراير، نية العراق على شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، مشددة على حق بلادها في البحث عن أفضل الفرص لتعزيز السلاح الدفاعي بعد أن دفع ثمنا غاليا في محاربة الإرهاب.

وبحسب بيان للوزارة الخارجية ، فإن "الجعفري وقع مع ديمتري روغوزين نائب الرئيس الروسيّ محضر الاجتماع السابع للجنة المشتركة العراقية-الروسية في ختام الاجتماعات التي عُقِدَت في العاصمة موسكو".

وقال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري إن "مناقشة تعميق العلاقات العراقـية-الروسية جرت على أكثر من صعيد، ومنها الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، والحيوي اقتصاديا، وخدميا، وصناعيا، وتجاريا، وزراعيا، وكلها باتجاه واحد هو الحرص على تبادل المصالح المشتركة".

ولفت إلى أن الاجتماعات "تـشكل منعطفا نوعيا في الارتقاء بالعلاقات العراقـيَّة-الروسية إلى أحسن ما تكون"، معربا عن "شكره وتثمينه للجُهُود التي بذلها الطرف الروسي في إدارة اجتماع اللجنة المشتركة".

وأردف الجعفري بأنه بشأن "الطلب من روسيا شراء منظومة صواريخ دفاعية فالنية منعقدة على الاستفادة من هذه الفرصة، ونحن ندرس الإشكالات كافة، وما يحيطها من صعوبات، ونعمل على تذليلها".