روسيا: الأمم المتحدة لا تملك دليلًا على استخدام الكيماوي في سوريا

أكد الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء 28 فبراير، إن مندوبي الأمم المتحدة في دمشق وقادرين على دخول الغوطة الشرقية ، ليست في حوزتهم أي دليل على استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وعلق "إيجور كوناشينكوف" على تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بشأن دعم المملكة المتحدة العمل العسكري ضد الحكومة السورية إذا كان هناك دليل دامغ على أن دمشق استخدمت الأسلحة الكيماوية.

وقال "أن ممثلي الأمم المتحدة في دمشق الذين لديهم حرية الوصول إلى الغوطة الشرقية لم يجدوا أي دليل على صحة هذه التقارير".