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جنرال صهيوني يُهدد بتصفية "حسن نصر الله "

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 223
جنرال صهيوني يُهدد بتصفية "حسن نصر الله "

هدد  الميجور جنرال كوبي باراك  قائد القوات البرية  في جيش الكيان الصهيوني ، بتصفية  الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية ، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية ".

وقال الميجور جنرال كوبي باراك، إنه في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية، فإن أحد أهدافها سيكون تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأضاف باراك، خلال جولة نظمها الجيش الصهيوني لمراسلي الشئون العسكرية في الصحف العبرية ، أن خطر اندلاع حرب ازداد هذا العام، رغم أن كافة الأطراف غير معنية بذلك، كما كان الوضع عشية اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006" - على حد قوله.

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