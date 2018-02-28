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صحيفة إيطالية: تعاون استخباراتي بين روما وموسكو لصد عناصر"داعش" في ليبيا

منذ 9 ساعة
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صحيفة إيطالية: تعاون استخباراتي بين روما وموسكو لصد عناصر"داعش" في ليبيا

أفادت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية ، بوجود تعاون استخباراتي بين روما وموسكو ، في محاولة من البلدين لصد عمليات تسلل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى الأراضي الإيطالية عبر ليبيا . 

وأضافت الصحيفة، أن كلا من إيطاليا وروسيا على استعداد للتعاون في ليبيا لوقف تسلل مقاتلي "داعش" الفارين من سوريا والعراق، الذين قد يحولون ملاذهم في الصحراء الليبية إلى قواعد لمحاولة شن هجمات إرهابية ضد إيطاليا.

وأوضحت أنه على الرغم من عاصفة "روسيا جيت" الخاصة بالتحقيقات الأمريكية حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية والأوضاع في مدينة الغوطة الشرقية في سوريا التي زادت من تصدع العلاقات بين الغرب والكرملين، بقيت القنوات بين الأجهزة الأمنية مفتوحة لتحييد ما تبقى مما يسمى بـ"داعش".

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