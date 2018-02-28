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فرنسا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو لصالح مشروع محطة تحلية المياه بغزة

منذ 9 ساعة
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فرنسا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو لصالح مشروع محطة تحلية المياه بغزة

تعهدت فرنسا بتقديم مبلغ 10 ملايين يورو لصالح مشروع إنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما، رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، وسفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، مع المدير العام للعولمة والثقافة والتعليم والتنمية الدولية في وزارة الخارجية الفرنسية لوران بيلي، والمدير العام المنتدب للوكالة الفرنسية للتنمية جيريمي بيليه.

وبحث غنيم والهرفي، مع المسؤولين الفرنسيين، التحضيرات لاجتماع الدول المانحة المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر مارس المقبل.

وأكد غنيم خلال اللقاءين ضرورة بناء هذه المحطة والإسراع في وضعها موضع التشغيل، خاصة أن أكثر من 97% من المياه الموجودة في القطاع غير صالحة للشرب والاستخدام البشري، جراء نسب التلوث العالية، ما يهدد بكارثة إنسانية حقيقية بعد أكثر من 10 سنوات على الحصار الصهيوني الجائر للقطاع.

وشدد على أن الكارثة ستطال بآثارها جميع سكان القطاع البالغ عددهم حوالى مليوني شخص وليس مناطق صغيرة، وستمتد إلى دولة الاحتلال ذاتها، إضافة إلى مخاطر الهجرة واللجوء التي تنتج عن الكوارث الإنسانية.

وتطرق الجانبان، خلال الاجتماعين، إلى مؤتمر الدول المانحة، الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في العشرين من مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن المنتظر أن يناقش المجتمعون سبل دعم القطاعات الأساسية في فلسطين خاصة قضية المياه، التي تعد من القضايا الشائكة بين سلطات الاحتلال والقيادة الفلسطينية.

من جهته، أكد الجانب الفرنسي، التزام بلاده بدعم القطاعات الحيوية في فلسطين والعمل على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، جنبا إلى جنب مع استمرار الدعم في القطاعات الأخرى.

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