قطر تُكذب دول الحصار الأربعة: يسوقون المزاعم ضدنا

أصدر الوفد الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة بجنيف ، مساء اليوم الأربعاء 28 فبراير، بيانًا يفند ما جاء في بيان دول الحصار الأربعة "السعودية - الإمارات - البحرين - مصر" ، مشددة على أنهم "فشلوا في تقديم أي دليل حقيقي" على تلك الاتهامات.



وقال طلال النعمة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر، بمجلس حقوق الإنسان، إن "دول الحصار مصرة على مواصلة تسويق المزاعم ضد دولة قطر”. و”أنها تريد استخدام موضوع الإرهاب لتضليل المجتمع الدولي بشأن نواياها وإجراءاتها غير القانونية وغير الإنسانية ضد دولة قطر والتي انتهكت بشكل صارخ العديد من القوانين واتفاقيات حقوق الإنسان".

وشدد "طلال" على جهود بلاده في مكافحة الإرهاب في جميع المحافل والمنتديات الدولية والأممية ذات الصلة، إذ إنها عضو فعال في هذه الجهود وتشارك فيها ماليًا وسياسيًا وعسكريًا.

وطالب "طلال" مجلس الأمن بـ"إيلاء انتهاكات (الدول الأربع المقاطعة لها) الاهتمام الكافي والعمل على إنهائها فورًا ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها تعويضًا عادلًا.

ويُذكر أن الدول الحصار الأربع"السعودية والإمارات والبحرين ومصر " أصدرت بيانًا ، مساء اليوم ، أمام مجلس حقوق الإنسان، جددوا فيه اتهامهم لقطر بدعم الإرهاب وإهم يرون الأزمة مع قطر "صغيرة" ويجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية.

والجدير بالذكر أن في 5 يونيو 2017 ، أعلنت كل من "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" مقاطعة دولة قطر ، وفرض إجراءات عقابية ، على خلفية تهم بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه قطر .