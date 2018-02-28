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أردوغان يصل نواكشوط في أول زيارة لرئيس تركي

منذ 6 ساعة
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أردوغان يصل نواكشوط في أول زيارة لرئيس تركي


أفادت وسائل إعلام تركية ، بوصول الرئيس رجب طيب أردوغان ، اليوم الأربعاء إلى العاصمة المورتانية نواكشوط في زيارة تستغرق بضع ساعات هي الاولى التي يقوم بها رئيس تركي لموريتانيا.

وقد استقبل  الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز واعضاء الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة ، الرئيس أردوغان والوفد المرافق له المكون من وزراء ورجال أعمال أتراك . 

ويشمل برنامج الزيارة مباحثات بين الرئيسين سيتم توسيعها لتشمل أعضاء الوفدين التركي والموريتاني يليها توقيع اتفاقات تعاون وحفل عشاء على شرف الرئيس أردوغان قبل مغادرته موريتانيا مساء الى السنغال ثالث محطة من جولته الافريقية التي يختتمها الجمعة في مالي.

وتشمل هذه الاتفاقات الصيد البحري والاقتصاد البحري والزراعة وتعزيز وحماية الاستثمارات والسياحة والتعاون في مجال المحروقات والمناجم اضافة الى تنقل الافراد واقامتهم ووجود مدارس تركية في موريتانيا والتعاون على صعيد البورصات والتعليم العالي، بحسب وثيقة حصلت عليها فرانس برس من مصادر موريتانية.

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