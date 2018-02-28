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"شهاب": وصول العالقين في مطار القاهرة لقطاع غزة عبر معبر رفح

منذ 5 ساعة
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"شهاب": وصول العالقين في مطار القاهرة لقطاع غزة عبر معبر رفح

وصل عدد من المواطنين الفلسطينيين العالقين في مطار القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك بعد أسبوع من الانتظار للسماح لهم بالعودة للقطاع.

وقالت السفارة الفلسطينية في مصر، إن 22 مواطناً فلسطينياً كانوا متواجدين في مطار القاهرة الدولي وصولوا الى صالة معبر رفح، مؤكدة على استمرارها ببذل كافة الجهود من خلال التنسيق المستمر مع الأشقاء المصريين من أجل عودة كافة العالقين المتواجدين في مصر الى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

والأربعاء الماضي، أعلنت إدارة معبر رفح البري، أن السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق المعبر أمام المسافرين بكلا الاتجاهين، في اليوم الأول لفتحه استثنائياً، دون ابلاغهم عن أي أسباب لإغلاق المعبر.

كما أغلقت السلطات المصرية معبر رفح في 9 فبراير الجاري بشكل مفاجئ، وقالت إنه جاء لدواعٍ أمنية، وذلك بعد فتحه في كلا الاتجاهين ليومين سابقين بعد إغلاق دام لأشهر بدعوى الأوضاع الأمنية في سيناء.

يشار الى أن العالقون قد ناشدوا السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح لهم بالعودة الى قطاع غزة وذلك عقب إغلاق السلطات معبر رفح الأربعاء الماضي، ما أدى الى تكدس المواطنين في مطار القاهرة ولم يتم السماح لهم بالعودة لغزة.

ومن بين العالقين أطفال ونساء ومرضى منهم من أجرى عمليات جراحية منذ أيام قليلة، وقد اتهم العالقون سفارة السلطة باللامبالاة وبعدم توفير الحماية لهم في ظل وجودهم بغرفة صغيرة وعدم توفر الأغطية.

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