إعلان تشكيل تنظيم جهادي جديد في سوريا تابع للقاعدة

أعلن عن تشكيل تنظيم مسلح جديد في سوريا تحت مسمى "حراس الدين" ، ويعتقد أنه تابع تنظيميًا وفكريًا إلى تنظيم القاعدة .

ونشر تنظيم "حراس الدين" بيانه الأول ، الذي حمل عنوان "أنقذوا فسطاط المسلمين"، في إشارة إلى ما يجري في الغوطة الشرقية.

وروج للبيان الأول قادة سابقون في "جبهة النصرة" ، حيث طالب البيان ، الفصائل إلى وقف الاقتتال الداخلي فيما بينها .

وأضاف البيان: "نعدكم وإخواننا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنفك عنكم الحصار، أو نطعن ظالمكم في خاصرته، لنشل حركته، أو نشغله عنكم، فنحورنا دون نحوركم، ودماؤنا دون دمائكم".

والجدير بالذكر ، أن جماعات " جيش البادية و " جيش الملاحم" قد رفعوا قبل أسابيع رايات تنظيم القاعدة في ريف حماة ، ويعرف عن الجماعتنا تابعيتهم لتنظيم جبهة النصرة سابقًا ، وانشقًا بعد إعلان النصرة فك ارتباطها بالقاعدة .

وقد هاجم زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في نوفمبر الماضي، عبر تسجيل صوتي ، زعيم جبهة النصرة سابقًا ، هيئة تحرير الشام حاليًا أبا محمد الجولاني ، واتهمه بنكث البيعة.