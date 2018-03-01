Responsive image

14º

1
مارس

الخميس

26º

1
مارس

الخميس

 خبر عاجل
  • مقتل مجند وإصابة 4 بتفجير آلية عسكرية واشتباكات غرب رفح بسيناء
     منذ حوالى ساعة
  • "الشهاب" يُطالب بوقف التعذيب في سجن جمصة فورًا
     منذ 2 ساعة
  • شركة مياه الجيزة: عودة المياه لمناطق الانقطاع
     منذ 2 ساعة
  • بوتين: روسيا لن تتسامح مع هجمات المسلحين بالغوطة الشرقية
     منذ 6 ساعة
  • اليوم..النيابة تستمع لشهود قضية مقتل ضابط داخل مكتبة بالقاهرة
     منذ 7 ساعة
  • "العفو الدولية" تُطالب الجيش بوقف استخدام القنابل العنقودية في سيناء
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:56 صباحاً


الشروق

6:17 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:24 مساءاً


المغرب

5:57 مساءاً


العشاء

7:27 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إعلان تشكيل تنظيم جهادي جديد في سوريا تابع للقاعدة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 165
إعلان تشكيل تنظيم جهادي جديد في سوريا تابع للقاعدة

 

 أعلن عن تشكيل تنظيم مسلح جديد في سوريا تحت مسمى "حراس الدين" ، ويعتقد أنه تابع تنظيميًا وفكريًا إلى تنظيم القاعدة . 

ونشر تنظيم "حراس الدين"  بيانه الأول  ، الذي  حمل عنوان  "أنقذوا فسطاط المسلمين"، في إشارة إلى ما يجري في الغوطة الشرقية. 

وروج للبيان الأول قادة سابقون في "جبهة النصرة" ، حيث طالب البيان ، الفصائل إلى وقف الاقتتال الداخلي فيما بينها . 

وأضاف البيان: "نعدكم وإخواننا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنفك عنكم الحصار، أو نطعن ظالمكم في خاصرته، لنشل حركته، أو نشغله عنكم، فنحورنا دون نحوركم، ودماؤنا دون دمائكم".

والجدير بالذكر ،  أن جماعات " جيش البادية و " جيش الملاحم" قد رفعوا قبل أسابيع رايات تنظيم القاعدة في ريف حماة ، ويعرف عن الجماعتنا تابعيتهم لتنظيم جبهة النصرة سابقًا ، وانشقًا بعد إعلان النصرة فك ارتباطها بالقاعدة . 

وقد هاجم زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في نوفمبر الماضي، عبر تسجيل صوتي ،  زعيم جبهة النصرة سابقًا ، هيئة تحرير الشام حاليًا  أبا محمد الجولاني ،  واتهمه بنكث البيعة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers