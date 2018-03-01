الجيش العراقي يُعلن تدمير أهداف لـ"داعش" في ديالي



أعلن الجيش العراقي ، اليوم الخميس 1 مارس ، عن تدمير مقرين وثلاث مركبات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش "قرب بحيرة حمرين شمال شرق ب‍عقوبة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية عن قائد عمليات ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى، قوله - إن الطيران الحربى قصف أهدافا لتنظيم داعش قرب بحيرة حمرين (65 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن تدمير مقرين وثلاث مركبات".

وأضاف العزاوي، أن "تنظيم داعش تلقى مؤخرا سلسلة ضربات موجعة لمقراته وأوكاره فى مناطق عدة من ديالي".

وكانت العديد من مقرات تنظيم "داعش" فى مناطق متفرقة من ديالى تعرضت لقصف خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فى صفوف التنظيم.