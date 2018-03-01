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"نتنياهو": دول الخليج لا تدعم جماعات إرهابية مثل حماس

منذ 6 ساعة
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"نتنياهو": دول الخليج لا تدعم جماعات إرهابية مثل حماس

قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه يجب إقامة حوار مع القوى البناءة في الخليج العربي.

وأضاف "نتنياهو" خلال لقاء زعماء المنظمات اليهودية الأمريكية في مدينة القدس "من الضروري إقامة حوار مع القوى البنّاءة في منطقة الخليج أنا بالتأكيد لا أتحدث عن قطر".

وبين إن القوى بالخليج تبحث عن مستقبل أفضل لشعوبها "وهم لا يدعمون جماعات إرهابية مثل حماس"، معتقدا أنه يعتقد أن الإمارات قوة بناءة في المنطقة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن وقف قطر تمويل حركة حماس سمح للحكومة الفلسطينية بالسيطرة على قطاع غزة.

وأضاف الجبير في كلمة له أمام البرلمان الأوربي في بروكسل أن حركة حماس "متطرفة"، مطالبا قطر باتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد.

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