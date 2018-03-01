"نتنياهو": يجب إقامة حوار مع القوى البناءة في الخليج العربي

قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه يجب إقامة حوار مع القوى البناءة في الخليج العربي.

وأضاف "نتنياهو" خلال لقاء زعماء المنظمات اليهودية الأمريكية في مدينة القدس "من الضروري إقامة حوار مع القوى البنّاءة في منطقة الخليج أنا بالتأكيد لا أتحدث عن قطر".

وبين إن القوى بالخليج تبحث عن مستقبل أفضل لشعوبها "وهم لا يقفون بجوار جماعات إرهابية مثل حماس"، معتقدا أنه يعتقد أن الإمارات قوة بناءة في المنطقة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن وقف قطر تمويل حركة حماس سمح للحكومة الفلسطينية بالسيطرة على قطاع غزة.

وأضاف الجبير في كلمة له أمام البرلمان الأوربي في بروكسل أن حركة حماس "متطرفة"، مطالبا قطر باتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد.