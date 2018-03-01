Responsive image

14º

1
مارس

الخميس

26º

1
مارس

الخميس

 خبر عاجل
  • مقتل مجند وإصابة 4 بتفجير آلية عسكرية واشتباكات غرب رفح بسيناء
     منذ حوالى ساعة
  • "الشهاب" يُطالب بوقف التعذيب في سجن جمصة فورًا
     منذ 2 ساعة
  • شركة مياه الجيزة: عودة المياه لمناطق الانقطاع
     منذ 2 ساعة
  • بوتين: روسيا لن تتسامح مع هجمات المسلحين بالغوطة الشرقية
     منذ 6 ساعة
  • اليوم..النيابة تستمع لشهود قضية مقتل ضابط داخل مكتبة بالقاهرة
     منذ 7 ساعة
  • "العفو الدولية" تُطالب الجيش بوقف استخدام القنابل العنقودية في سيناء
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:56 صباحاً


الشروق

6:17 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:24 مساءاً


المغرب

5:57 مساءاً


العشاء

7:27 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"أبن سلمان" يصل القاهرة في زيارة تُثير التساؤلات

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 327
"أبن سلمان" يصل القاهرة في زيارة تُثير التساؤلات


من المرتقب أن يصل ولي عهد المملكة العربية السعودية "محمد بن سلمان" إلى مصر خلال الساعات القادمة ، في أولى زيارة له منذ عام كامل ، للقاء قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي، في زيارة تُثير الكثير من التساؤلات حول أهدافها . 

والجدير بالذكر أن "أبن سلمان" قد زار مصر 3 مرات خلال عام 2015 ، التقي فيهم السيسي،  وهم  15  ديسمبر، و29 يوليو ، و14 أبريل.

وكانت آخر زيارة لـ"أبن سلمان" للقاهرة ، يوم الخميس 7 أبريل 2016 ، الأكثر جدلًا وغضبًا لشعب المصري، حيث تم توقيع حينها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي بموجبها تنازل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers