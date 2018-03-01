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نجل "سلمان" يصل القاهرة في زيارة تُثير التساؤلات ؟

منذ 18 ساعة
عدد القراءات: 645
نجل "سلمان" يصل القاهرة في زيارة تُثير التساؤلات ؟


من المرتقب أن يصل ولي عهد المملكة العربية السعودية "محمد بن سلمان" إلى مصر خلال الساعات القادمة ، في أولى زيارة له منذ عام كامل ، للقاء قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي، في زيارة تُثير الكثير من التساؤلات حول أهدافها . 

والجدير بالذكر أن "أبن سلمان" قد زار مصر 3 مرات خلال عام 2015 ، التقي فيهم السيسي،  وهم  15  ديسمبر، و29 يوليو ، و14 أبريل.

وكانت آخر زيارة لـ"أبن سلمان" للقاهرة ، يوم الخميس 7 أبريل 2016 ، الأكثر جدلًا وغضبًا لشعب المصري، حيث تم توقيع حينها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي بموجبها تنازل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

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