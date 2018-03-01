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روسيا تكشف عدد القواعد العسكرية في سوريا

منذ 2 ساعة
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روسيا تكشف عدد القواعد العسكرية في سوريا

كشف  مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي، ألكسندر فينيديكتوف، تفاصيل عن عدد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "ألكسندر فينيديكتوف"، قوله إن "عودة الاستقرار والسلام إلى سورية يعيقها التدخل الخارجي المستمر في الأزمة السورية"، مشيرا إلى أن في "منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا، هناك قرابة 20 قاعدة عسكرية أمريكية".

وتابع بأن "المسلحين يتنقلون بحرية أمام أعين العسكريين الأمريكيين في منطقة التنف بسورية، علما أن المنطقة مغلقة أمام قافلات مساعدات الأمم المتحدة".

وقال فينيديكتوف: "الوضع محيّر أيضا عندما تحتل عمليا الولايات المتحدة، دون الاتفاق مع الحكومة السورية، منطقة على طول 55 كيلومترا حول التنف على الحدود السورية الأردنية. في هذه المنطقة، يوجد مخيم الركبان للاجئين، حيث يتنقل المسلحون أمام أعين القوات المسلحة الأمريكية".

وكشف المسؤول الروسي عن أن "تنظيم الدولة تلقى في الأراضي السورية أضرارا جسيمة"، وأنه انتقل "من العمليات القتالية واسعة النطاق إلى تكتيك حرب العصابات".

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