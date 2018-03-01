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السلطات الليبية تنقذ (100) مهاجر غير شرعي قبالة سواحلها

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 174
السلطات الليبية تنقذ (100) مهاجر غير شرعي قبالة سواحلها

أنقذت القوات البحرية الليبية، اليوم الخميس 1 مارس 2018م، نحو 100 مهاجر غير شرعي، قبالة سواحلها، شمال منطقة أبي كماش غرب مدينة زوارة، مشيرة إلى أن المهاجرين كانوا من جنسيات مختلفة بينهم ليبي واستمرت عملية الإنقاذ ست ساعات.

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "دورية من نقطة زوارة لحرس السواحل التابعة للقطاع الغربي، قد تمكنت أمس الأربعاء 28 فبراير، من إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي، مشيرةً إلى أن "من بينهم 8 نساء وطفل كانوا على متن قارب مطاطي توقف محركه بسبب نفاذ الوقود".

وأضاف المكتب الإعلامي بأن "المهاجرين غير الشرعيين كانوا من جنسيات مختلفة، من المغرب 24 من بينهم 5 نساء و1 طفل، ومن الجزائر 11، و ليبيا 1، الصومال 6. البقية من إريتريا من بينهم 3 نساء".

وأوضح بأن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 10 أميال شمال منطقة أبي كماش غرب زوارة".

وتم نقلهم إلى نقطة ميناء زوارة البحري، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتم تسليمهم إلى مباحث جوازات مدينة زوارة الليبية غرب البلاد".

وأشار إلى أن "عملية البحث والإنقاذ استمرت 6 ساعات، حيث اضطر إلى جر القارب المطاطي وعلى متنه المهاجرون غير الشرعيين بواسطة قارب الدورية المطاطي وهذا إجراء اضطراري لأنه قد يؤثر على كفاءة قارب الدورية".

 

 

 

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