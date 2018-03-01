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الأكراد يمهلون القوات التركية أسبوعين للخروج من كردستان

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 337
الأكراد يمهلون القوات التركية أسبوعين للخروج من كردستان

قالت منظمة "إيناف" بمدنية بأربيل العراقية، اليوم الخميس 1 مارس 2018م، أنها حصلت على مذكرة موقعة من أكثر من 10 آلاف مواطن سوف تقدمها للحكومة بكردستان، للمطالبة برحيل القوات التركية من هناك، مؤكدة فى الوقت ذاته أنها سوف تلجأ إلي الحكومة والبرلمان العراقيين حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ومن جانبه قال رئيس المنظمة، هيمن مامند، إنه "تم تقديم مذكرة تحمل تواقيع 10400 مواطن من مختلف مناطق كردستان الى رئاسة حكومة اربيل"، مبينا أن "المذكرة تطالب بإخراج القوات التركية من كردستان".

وأضاف مامند أن "برلمان كردستان صوت في العام 2003 بإخراج القوات التركية من أراضي كردستان"، لافتا الى أن "القرار لم ينفذ حتى الان".

وتابع مامند أنه "تم منح مهلة اسبوعين للرد على مذكرتنا"، مشيرا الى أنه "في حال عدم الاستجابة سنلجأ الى الحكومة والبرلمان العراقي بهذا الشأن".

يذكر أنه بحسب المصادر المطلعة أنه يوجد أكثر من 20 موقعا للجيش التركي في كردستان، حيث يقوم الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستاني باستهدافها بين الحين والاخر، وكان اخرها يوم الـ14 شباط 2018، حيث اعلن الحزب عن مقتل وإصابة 32 جنديا تركيا وتدمير دبابة وعجلتين داخل المعسكر خلال هجوم على احد مواقع الجيش التركي شمال دهوك.

 

 

 

 

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