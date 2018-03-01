اعتصام عشرات القضاة والمحامين بتونس بسبب الشرطة



قام عشرات القضاة والمحامين فى تونس، اليوم الخميس 1 مارس 2018م، بتنظيم اعتصام أمام محكمة بنعروس، جنوب العاصمة، وذلك احتجاجًا على الضغوط التي تمارسها الشرطة على القضاء فى البلاد.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قالت فى بيان لها، إن الخميس سيكون "يوم غضب" فى المحاكم حيث سيتأخر بدء الجلسات ساعتين احتجاجا.

يأتي ذلك بعد أن تجمع شرطيون باللباس العسكرى والمدنى، الاثنين الماضي، أمام المحكمة تأييدا لخمسة من زملائهم استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب موقوف.

وطالب الشرطيون بالإفراج عن زملائهم ما أثار استياء العديد من المنظمات التونسية التى اتهمتهم بالتأثير فى مسار عمل القضاء.

وقالت القاضية بسمة حمادة التى شاركت فى الاعتصام، بحسب وكالة "فرانس برس" إن "عناصر حفظ النظام ليسوا فوق القانون نحن فى صدد بناء دولة ديمقراطية، يجب أن يسود الاحترام بين جميع المؤسسات".