Responsive image

12º

2
مارس

الجمعة

26º

2
مارس

الجمعة

 خبر عاجل
  • إصابة (42) طالب بالتسمم فى وادي النطرون
     منذ 5 ساعة
  • حرب شوارع بين بلطجية بالدقهلية ومقتل شخص وإصابة آخر تصادف مرورهما بالمكان
     منذ 5 ساعة
  • 5 مارس.. نظر الطعن على حكم تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب
     منذ 5 ساعة
  • إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى
     منذ 5 ساعة
  • اعتصام عشرات القضاة والمحامين بتونس بسبب الشرطة
     منذ 5 ساعة
  • تأجيل محاكمة "أحمد دومة" إلي جلسة (7) مارس
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:54 صباحاً


الشروق

6:16 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:25 مساءاً


المغرب

5:58 مساءاً


العشاء

7:28 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اعتصام عشرات القضاة والمحامين بتونس بسبب الشرطة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 174
اعتصام عشرات القضاة والمحامين بتونس بسبب الشرطة


قام عشرات القضاة والمحامين فى تونس، اليوم الخميس 1 مارس 2018م، بتنظيم اعتصام أمام محكمة بنعروس، جنوب العاصمة، وذلك احتجاجًا على الضغوط التي تمارسها الشرطة على القضاء فى البلاد.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قالت فى بيان لها، إن الخميس سيكون "يوم غضب" فى المحاكم حيث سيتأخر بدء الجلسات ساعتين احتجاجا.

يأتي ذلك بعد أن تجمع شرطيون باللباس العسكرى والمدنى، الاثنين الماضي، أمام المحكمة تأييدا لخمسة من زملائهم استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب موقوف.

وطالب الشرطيون بالإفراج عن زملائهم ما أثار استياء العديد من المنظمات التونسية التى اتهمتهم بالتأثير فى مسار عمل القضاء.

وقالت القاضية بسمة حمادة التى شاركت فى الاعتصام، بحسب وكالة "فرانس برس" إن "عناصر حفظ النظام ليسوا فوق القانون نحن فى صدد بناء دولة ديمقراطية، يجب أن يسود الاحترام بين جميع المؤسسات".

 

 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers