ليبيا.. تظاهرة لنازحي "تاروغاء" للمطالبة بالعودة لمنازلهم



نظم سكان مدينة تاروغاء الليبية، اليوم الجمعة 2 مارس 2018م، تظاهرة بالصحراء التي لجئو إليها للمطالبة بعودتهم إلي منازلهم.

وذكرت قناة (سكاى نيوز بالعربية)، أن التظاهرات جاءت بعد أن استفحلت أزمة نازحى مدينة تاورغاء بسبب نكث الميليشيات المتطرفة فى ليبيا بوعد إعادتهم إلى منازلهم التى فروا منهم جراء الفوضى التى تضرب البلاد، وأشارت إلى أن ناشطين وجمعيات إنسانية نظموا مبادرة للمساعدة فى التخفيف من ظروف معيشتهم الصعبة شملت تقديم أدوية ومواد غذائية.

ويقف تنظيم (البنيان المرصوص) معترضا طريق عودة النازحين بعد أن نسف آخر اتفاق وقع قبل بضعة أيام لإنهاء مأساتهم، ويعيش الآلاف من سكان تاورغاء منذ 2011 فى مخيمات مؤقتة فى منطقة قرارة القطف قرب مدينة بنى وليد بعد أن أجبرتهم ميليشيات متطرفة على الرحيل قسرا عن منازلهم بدعوى مساندتهم للعقيد الليبى الراحل معمر القذافى.

وكانت جامعة الدول العربية، أعلنت أنها تتابع بقدر كبير من القلق المحنة الإنسانية التى يتعرض لها النازحون من مدينة تاورغاء الليبية عقب منعهم من العودة إلى ديارهم على أساس الاتفاق الذى سبق أن تم التوصل إليه بين المجلس المحلى للمدينة والمجلس البلدى فى مصراتة.