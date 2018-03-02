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الجيش التركي يعلن دخول بلدة "راجو" بعفرين

منذ 3 ساعة
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الجيش التركي يعلن دخول بلدة "راجو" بعفرين

 

 


أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة 2 مارس 2018م، دخول بلدة راجو بـ "عفرين"، وفقا لما إذاعته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكان الجيش التركي أعلن مساء أمس، الخميس، عن مقتل 8 من جنوده وإصابة 13 آخرين بجروح في عفرين، في أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء العملية.

كما أعلنت رئاسة الأركان التركية أن العملية تحقق أهدافها بنجاح بعد السيطرة على الشريط الحدودي لعفرين مع تركيا، ليرتفع بذلك وفقا لأنقرة عدد النقاط التي تسيطر عليها إلى 116 نقطة، بينها 88 قرية و20 جبلا وتلة استراتيجية، إضافة إلى قاعدة عسكرية واحدة.

 

 

 

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