Responsive image

3
مارس

السبت

26º

3
مارس

السبت

 خبر عاجل
  • ترحيل 4 من حرائر الإسكندرية إلى سجن دمنهور
     منذ 5 ساعة
  • سفير المصري بلندن : نتابع الاعتداء الوحشي على الطالبة المصرية
     منذ 5 ساعة
  • وزير البترول يزعم : ترسيم حدود البحر الأحمر ساعدنا في التعاقد على التنقيب
     منذ 5 ساعة
  • النيابة العامة تتهم والدة "زبيدة" بتلقي تمويل أجنبي من الـ"BBC"
     منذ 5 ساعة
  • مقتل شخصين في إطلاق نار بجامعة أمريكية
     منذ 5 ساعة
  • تركيا..اعتقال جنديان يونانيان بتهمة "التجسس"
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:53 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:25 مساءاً


المغرب

5:59 مساءاً


العشاء

7:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

روسيا: الوضع في الرقة كارثي بسبب غارات التحالف الدولي

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 286
روسيا: الوضع في الرقة كارثي بسبب غارات التحالف الدولي

أشارت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الجمعة 2 مارس، إلى أن الوضع في مدينة الرقة كارثي بسبب قصف التحالف الدولي ، مشيرة إلى أن التحالف الدولي لا يلتفت إلى نداءات لفتح ممرات إنسانية هناك ، ما يُعارض نص القرار الأممي 2401 على توزيع المساعدات في عموم سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن " ماريا زاخاروافا"  المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن "أكثر ما يثير قلقنا هو الوضع في مدينة الرقة التي تعاني دمارا كبيرا طال بنيتها التحتية، جراء الاشتباكات العنيفة التي دارت بين قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بطائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وعناصر تنظيم الدولة قبل تحريرها في أكتوبر 2017".

وأضافت زاخاروفا، وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم" ،  أن ممثلي التحالف الدولي لم يستجيبوا أثناء القتال إلى أي نداءات لتقديم المساعدات الإنسانية أو فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين أو حتى تقديم المساعدات الطبية وإجلاء المرضى، مضيفة أن "مصير المدنيين لم يهمهم ولا يهم المجتمع الغربي".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers