روسيا: الوضع في الرقة كارثي بسبب غارات التحالف الدولي

أشارت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الجمعة 2 مارس، إلى أن الوضع في مدينة الرقة كارثي بسبب قصف التحالف الدولي ، مشيرة إلى أن التحالف الدولي لا يلتفت إلى نداءات لفتح ممرات إنسانية هناك ، ما يُعارض نص القرار الأممي 2401 على توزيع المساعدات في عموم سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن " ماريا زاخاروافا" المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن "أكثر ما يثير قلقنا هو الوضع في مدينة الرقة التي تعاني دمارا كبيرا طال بنيتها التحتية، جراء الاشتباكات العنيفة التي دارت بين قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بطائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وعناصر تنظيم الدولة قبل تحريرها في أكتوبر 2017".

وأضافت زاخاروفا، وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم" ، أن ممثلي التحالف الدولي لم يستجيبوا أثناء القتال إلى أي نداءات لتقديم المساعدات الإنسانية أو فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين أو حتى تقديم المساعدات الطبية وإجلاء المرضى، مضيفة أن "مصير المدنيين لم يهمهم ولا يهم المجتمع الغربي".